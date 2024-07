Die Kirche St. Maria in Hettstedt steht zum Verkauf. Bei einer Auktion soll das Gotteshaus gemeinsam mit der Pfarrei an den Meistbietenden versteigert werden.

Hettstedt/Leipzig/Dresden. - Die Sächsische Grundstücksauktionen AG versteigert demnächst ein ehemaliges Gotteshaus. Die neogotische Kirche St. Maria in Hettstedt in Sachsen-Anhalt wird als Highlight der Auktionen am 30. August in Leipzig und am 3. September in Dresden angepriesen.

Die denkmalgeschützte Kirche aus dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist zusammen mit der früheren Pfarrei zu haben und wird für 149.000 Euro aufgerufen.

Insgesamt sind 112 Immobilien im Angebot - darunter 20 aus Sachsen-Anhalt. Unter anderem stehen Häuser in Zeitz, Osterfeld, Hohenmölsen und Bad Lauchstädt zum Verkauf. Daneben kommen 54 Objekte aus Sachsen, 34 aus Thüringen, zwei aus Brandenburg und jeweils eins aus Bayern und Baden-Württemberg unter den Hammer.

Im thüringischen Gotha betrifft das ein ehemaliges Patrizierhaus, das als „Haus mit den zwei Helmen“ bekannt ist. Es wurde um 1542 erbaut und befindet sich am Hauptmarkt. Die Auktion beginnt hier bei 595.000 Euro. Auch drei der sogenannten Umgebindehäuser aus Ostsachsen stehen zur Versteigerung. Die Mindestgebote liegen zwischen 5.000 und 29.000 Euro.