Schließungen und Entlassungen: Kita-Krise in Sachsen-Anhalt verschärft sich im Wochentakt

Kitas in Sachsen-Anhalt machen eine schwere Zeit durch.

Magdeburg. - Die Kita-Krise in Sachsen-Anhalt spitzt sich weiter zu. Allein in Halle stehen in diesem Jahr 500 Betreuungsplätze zur Disposition, wie kürzlich bekannt wurde.