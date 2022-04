Kita-Warnstreiks am Mittwoch: Diese Städte in Sachsen-Anhalt sind betroffen

Die Gewerkschaft GEW hat zu neuen Warnstreiks in Sachsen-Anhalt aufgerufen. Am Mittwoch und Donnerstag könnten daher viele Kitas geschlossen bleiben. Welche Städte vom Streik betroffen sind.

Am Mittwoch und Donnerstag könnte es in vielen Kitas im Land zu Warnstreiks kommen.

Magdeburg/dpa - Eltern von Kita-Kindern müssen sich an diesem Mittwoch und Donnerstag in Sachsen-Anhalt auf Einschränkungen bei der Betreuung einstellen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Am Mittwoch sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Magdeburg, Halberstadt, Burg, Wanzleben und Köthen ihre Arbeit niederlegen, am Donnerstag in Halle.

Die GEW fordert eine höhere Bezahlung, verbesserte Arbeitsbedingungen und eine Entlastung für die Beschäftigten in Kindertagesstätten und anderen kommunalen Einrichtungen. Während der Corona-Pandemie hätten sie neben einem ohnehin vorhandenen Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst verstärkte Belastungen.

Seit dem 25. Februar verhandeln die Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) über einen Tarifvertrag. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde habe die VKA zu keiner der gewerkschaftlichen Forderungen ein konkretes Angebot vorgelegt, kritisierte die GEW.