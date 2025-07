Magdeburg. - Die beiden Frauen haben nicht im Sinn, ihren Heimatort Miesterhorst (Stadt Gardelegen) und das angrenzende Unesco-Biosphärenreservat Drömling grundsätzlich in Verruf zu bringen. In der vergangenen Woche war die Geduld bei Astrid Libberoth und Dagmar Siegert-Libberoth aber am Ende.

Sie wandten sich per offenem Brief an die Öffentlichkeit, um zu warnen: „Wir können keinem Touristen empfehlen, unsere schöne Region zu besuchen“. Der Eichenprozessionsspinner, eine Raupe, deren feine Haare allergische Reaktionen auslösen können, mache den Aufenthalt im Freien unmöglich. Menschen und Tiere litten an akuter Atemnot und Hautausschlag. Am Ende der vergangenen Woche schloss die Kita für einige Tage, weil der Aufenthalt im Freien für die Kinder unerträglich geworden war.

Ähnliche Geschichten hört man von vielen Gemeinden in der Nähe des Drömlings. So erhitzte der Schädling kürzlich im Rat des Klötzer Ortsteils Dönitz die Gemüter. Die Raupen seien so schlimm wie lange nicht mehr, so der Tenor. Die südlich an das Naturschutzgebiet angrenzenden Orte im Landkreis Börde bleiben genauso wenig verschont. So sperrte die Verbandsgemeinde Flechtingen drei Spielplätze. In Grauingen wurde das Dorffest kurzfristig gestrichen.

Kein Einsatz an Gewässern

„Die Situation ist auf die fehlende flächendeckende Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Drömling zurückzuführen“, sagt Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher (SPD). Sie habe sich im Vorfeld für gemeinsame Maßnahmen aus der Luft ausgesprochen, da dies die einzige wirklich erfolgversprechende Lösung sei.

An dieser Stelle machen ihr aber umweltrechtliche Hürden einen Strich durch die Rechnung. Der Einsatz des gängigen Biozids „Foray ES“ ist im Drömling nicht erlaubt, wie das Umweltministerium mitteilt. Der Grund: Der Mindestabstand von 25 Metern von einem behandelten Baum zu einem Gewässer im von Hunderten Gräben durchzogenen Naturschutzgebiet kann nicht eingehalten werden.

In der Folge können laut Ministerium 80 Prozent der befallenen Eichen im Biosphärenreservat nicht mit dem Biozid behandelt werden. Auch Fadenwürmer werden bisher nur sporadisch eingesetzt. So bleiben nur natürliche Fressfeinde wie Meisen, deren Ansiedlung mit Nistkästen gefördert wird.

Rüdiger Kloth (Freie Wähler), Bürgermeister von Seehausen (Landkreis Stendal), erinnert die Lage im Drömling an jene in seiner Gemeinde, bevor die Raupen dort in konzertierten Aktionen systematisch bekämpft wurden: „Die Berichte klingen sehr ähnlich. Das alles haben wir damals genauso erlebt.“ Umso mehr fordert er, die Bemühungen nicht schleifen zu lassen. „Sobald wir nachlassen, wächst uns das Problem über den Kopf“, ist er überzeugt.

Mehr Bäume befallen

Dazu passen Beobachtungen des Landkreises Stendal, wonach sich viele neue Nester an bisher nicht befallenen Bäumen gebildet haben und die Population sich insgesamt vermehrt hat. Dank des Einsatzes einer ganzen Palette an Mitteln habe man Szenarien wie in der Westaltmark jedoch bisher vermeiden können, heißt es von der Pressestelle der Kreisverwaltung.

Kloth regt an, einige Vorschriften zu überdenken. „Dass manche Mittel in Gewässernähe nicht ausgebracht werden können, nur um Mücken oder Wasserläufer zu schützen, ist nicht nachvollziehbar“, sagt er. Am Ende müsse der Schutz der Menschen über dem Naturschutz stehen. Das sieht Mandy Schumacher genauso.