Halle (Saale)/MZ - Sie lasse sich auf keinen Fall impfen, sagt die Krankenschwester. Sie ist in einem großen Klinikum in Halle (Saale) beschäftigt, ihr Name soll auf keinen Fall in der Zeitung stehen. Bisher lässt sie sich vor Dienstbeginn testen, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Wenn an diesem Freitag in Bundestag und Bundesrat eine Impfpflicht für Pflegekräfte beschlossen werden sollte, müsse sie wohl kündigen, sagt die Mittvierzigerin. Ihr gehe es um das Recht, selbst über ihren Körper zu bestimmen, und sie zweifele sehr an Wirksamkeit und Verträglichkeit der Corona-Impfstoffe.