Magdeburg - Es ist ein absolutes Rätsel, warum die Bundesregierung gerade bei den Freiwilligendiensten sparen will. Hier haben wirklich alle Seiten nur Vorteile:

Soziale Einrichtungen bekommen Unterstützung und potenzielle Auszubildende. Patienten oder Heimbewohner vielleicht einmal öfter ein offenes Ohr, wenn die Pflegekräfte im Stress sind. Und junge Menschen die Möglichkeit, sich Gedanken über die Zukunft zu machen und wo es für sie hingehen könnte.

Lesen Sie auch: Protest gegen Kürzungen bei Freiwilligendiensten: „Uns werden Chancen genommen!“

Was für ein fatales Signal sind die Kürzungen gerade für sie, die Jugend in diesem Land? Gerne wird ihr vorgeworfen, faul zu sein. Und wenn diese jungen Menschen 40 Stunden in der Woche Gutes tun und sich engagieren wollen, ist das der Gesellschaft nicht einmal 1,90 Euro pro Stunde wert. Jede Debatte über ein gesellschaftliches Pflichtjahr, das von älteren Politikern gern angeregt wird, ist bei so einer Ignoranz hinfällig.

Statt einer Kürzung ist eine Aufwertung angebracht. Vor allem braucht es mehr Taschengeld, damit alle die Möglichkeit für einen Freiwilligendienst haben.