Am 26. Mai wird in Sachsen-Anhalt gewählt und 14.473 Kandidaten treten zu den Kreis- und Stadtratswahlen an. Symbolfoto: Wolfram Kastl/dpa

Zum Wahltag am 26. Mai gehen Sachsen-Anhalter in elf Landkreisen, drei kreisfreien Städten und in 114 Mitgliedsgemeinden wählen.

Magdeburg l Am 26. Mai wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Wie die Landeswahlleiterin mitteilt, treten 14.473 Kandidaten zu den Kreis- und Stadtratswahlen an. Es werden in elf Landkreisen die Kreistage, in den drei kreisfreien Städten die Stadträte und in den 114 Mitgliedsgemeinden die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden neu bestimmt. Darüber hinaus werden die Kommunalparlamente in 101 Städten und Gemeinden sowie den 18 Verbandsgemeinden im Land gewählt, weitere 990 Ortschaftsräte sowie drei Bürgermeister in Zerbst, Gommern und im Mansfelder Grund.

