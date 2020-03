Allein in der ersten Februarwoche wurde in Sachsen-Anhalt aus einer Photovoltaikanlage Technik im Werte von 40.000 Euro gestohlen.

Magdeburg l Waren es vor ein paar Jahren Solarzellen, die Kriminelle abmontiert haben, sind es heute auch sogenannte Wechselrichter, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Im vergangenen Jahr waren es allein im Salzlandkreis sieben Diebstahlsfälle in Solarparks, die das zuständige Polizeirevier bearbeiten musste.

Gewinnspanne ist hoch

Klaus-Peter Schneider vom Salzlandrevier listet auf: „Bei vier Diebstählen wurden 2019 Photovoltaikmodule in den Bereichen Staßfurt, Egeln, Aschersleben und Bernburg angezeigt. Wechselrichter gestohlen, wurden in Staßfurt, Egeln und Güsten." Die „Gewinnspanne" sei sehr groß, so Schneider. Auch der Harz ist betroffen.





Warum es den Dieben so leicht gemacht wird und wie die Polizei reagieren will, lesen Sie im E-Paper.