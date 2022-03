Küchenbrand in Wittenberg: 50.000 Euro Sachschaden

Wittenberg - In Wittenberg hat es am Mittwochvormittag in der Küche eines Wohnhauses gebrannt. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstagmorgen beläuft sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen lassen vermuten, dass ein explodierter Fahrrad-Akku zum Brand in der Küche führte. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Verletzte gab es nicht. Zur endgültigen Klärung der Brandursache wird weiter ermittelt