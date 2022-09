Kulinarischer Stern: Eine Zeitreise mit Rübensirup aus Könnern

Könnern - Er ist braunglänzend, dickflüssig und sooo süß, dass man gleich mit dem Finger in das kleine Glas hineinfahren möchte. Und Leonard van Uelft, Betriebsleiter im Gut Edlau in Könnern, schmunzelt, wenn er sagt: „Als wir das Produkt in unsere Angebotspalette aufgenommen haben, wussten wir nicht, dass wir damit viele Menschen zu einer Zeitreise in die Vergangenheit einladen. Ich höre immer wieder: Der Sirup schmeckt ja, wie damals bei meiner Oma.“