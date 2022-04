Chefärztin selbst von Long Covid betroffen: Kur in Bad Schmiedeberg entwickelt Konzept für Betroffene

Deddo Lehmann, Direktor des Eisenmoorbades in Bad Schmiedeberg, weist darauf hin, dass die kurörtliche Infrastruktur ebenso gegeben sei wie ein breites Therapiespektrum. Er verweist unter anderem auf die Salzerlebniswelt und das neue Gradierwerk, beides hilft etwa bei Atemwegserkrankungen. Warum der Bedarf so groß ist.

Bad Schmiedeberg/MZ - Gabriele Karanis weiß, was Long Covid bedeutet. Die Chefärztin Orthopädie beim Eisenmoorbad in Bad Schmiedeberg ist selbst betroffen. Sie erkrankte vor etlichen Monaten an Covid-19 und räumt ein: „Ich habe immer noch Beschwerden.“ Ins Detail möchte die Medizinerin nicht gehen. Was ihr allerdings geholfen habe, das sei eine vierwöchige Rehabilitation gewesen. Die trug maßgeblich dazu bei, wieder in den Alltag zu finden. Man müsse die Funktionseinschränkungen nicht machtlos hinnehmen, sagt sie.