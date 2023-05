Flüchtlinge Land nimmt Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Stendal teilweise vorzeitig in Betrieb

Wegen der anhaltend hohen Zahl von Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt will das Land die neue Landesaufnahmeeinrichtung in Stendal teilweise vorzeitig in Betrieb nehmen.