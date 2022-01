Landes-PK Live: Ministerpräsident Haseloff erläutert am Dienstag neue Corona-Maßnahmen

Am Montag beraten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Daran aufbauen hält Sachsen-Anhalts Regierung am Dienstag eine Pressekonferenz ab - diese kann hier live verfolgt werden.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will sich am Dienstag zu möglciherweise neuen Corona-Beschlüssen des Bundes äußern.

Magdeburg/DUR - Sachsen-Anhalts Landesregierung will sich am Dienstag (25. Januar 2022) im Rahmen einer Pressekonferenz zum weiteren Vorgehen in Sachen Pandemiebekämpfung äußern. Die für 14 Uhr anberaumte Pressekonferenz wird online auf dem Youtube-Kanal des Landes übertragen und kann hier live verfolgt werden.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (SPD) wird sich vor dem Hintergrund der Sonder-Beratungen des Bundes vom Montag, bei denen sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten zur Überprüfung der aktuellen Corona-Maßnahmen abgestimmt hat, äußern. Haseloff und weitere Kabinettsmitglieder werden sich mögliche Beschlüsse und deren Umsetzung in Sachsen-Anhalt erläutern und Fragen der Jounalisten beantworten.

Die Online-Pressekonferenz zum weiteren Vorgehen wird am Dienstag, 25. Januar 2021, ab 14 Uhr live auf dem YouTube-Kanal des Landes Sachsen-Anhalt übertragen.