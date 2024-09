Von Mittwoch bis Sonntag findet auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ein vielfältiges Programm rund um Obst, Gemüse und nachhaltiges Gärtnern statt. Was die Besucher neben Apfelsaftpressen und Kürbisausstellung erwartet.

Bad Dürrenberg. - Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg erreicht am Donnerstag, den 19. September, voraussichtlich gegen 13 Uhr die Marke von 400.000 Besucherinnen und Besuchern.

Der 400.000 Besucher wird nach Angaben der Organisatoren nicht nur beglückwünscht, sondern erhält auch ein Geschenk. Doch nicht wegen der Aussicht auf ein Präsent lohnt es sich, am Donnerstag die Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt zu besuchen.

Von Mittwoch (18. September) bis Sonntag (22. September) finden dort die Thementage "Vielfalt im Garten" statt. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Kürbis- und eine Rote-Bete-Ausstellung, Apfelsaftpressen mit der Handpresse, die Sortenbestimmung regionaler Äpfel und Birnen, Einblicke in die Imkerei sowie zahlreiche Vorträge.

Landesgartenschau in Bad Dürrenberg: Diese Highlights erwarten die Besucher ab Mittwoch

In den Voträgen geht es um Obst- und Gemüseanbau und darum, wie man einen nachhaltigen Garten anlegt: Was ist bei der Bodenpflege zu beachten? Wie baue ich Tomaten im heimischen Garten an? Was kann man gegen Trockenstress im Obstbau tun? Wie kann man Wildbienen in den Garten locken? Diese und viele weitere Fragen werden in den Vorträgen beanwortet.

Diese Vorträge können sich Besucher der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg von Mittwoch bis Sonntag anhören:

"Bodenleben, Bodenpflege und Klimaresilenz" : Mittwoch, 11 und 14 Uhr

: Mittwoch, 11 und 14 Uhr "Vielfalt im Garten" : Mittwoch, 12 und 15 Uhr

: Mittwoch, 12 und 15 Uhr "Wildobstvielfalt in der Deutschen Genbank Obst" : Donnerstag, 11 und 14 Uhr

: Donnerstag, 11 und 14 Uhr "Wie schmeckt die Zukunft" : Donnerstag, 12 Uhr sowie Sonntag, 12 Uhr

: Donnerstag, 12 Uhr sowie Sonntag, 12 Uhr "Trockenstress im Obstbau – Was können wir tun?" : Donnerstag, 15 Uhr

: Donnerstag, 15 Uhr "Wildbienen im Garten – Was kann ich für Spezialisten tun?" : Freitag, 11 Uhr

: Freitag, 11 Uhr "Tomatengeschichte und deren Vielfalt" : Freitag, 12 und 15 Uhr

: Freitag, 12 und 15 Uhr "Naturnahe Gärten anlegen – privat wie im öffentlichen Raum" : Freitag, 14 Uhr

: Freitag, 14 Uhr "Vom Samen zur Frucht – Tomatenanbau für Kleingärtner" : Samstag, 11 und 14 Uhr

: Samstag, 11 und 14 Uhr "Obstzüchtung für einen nachhaltigen Anbau in Zeiten des Klimawandels" : Samstag 12 und 15 Uhr

: Samstag 12 und 15 Uhr "Unsere Vogelwelt im Garten und auf der Streuobstwiese" : Sonntag, 11 und 15 Uhr

: Sonntag, 11 und 15 Uhr "Haaskap, Kiwi und Pawpaw – Neue Obstarten im Kleingarten": Sonntag, 14 Uhr

Die Vorträge finden im Palmen- und Vogelhaus statt, wie eine Sprecherin der Landesgartenschau mitteilte, alle anderen Programmpunkte auf dem Gelände davor.

Landesgartenschau in Bad Dürrenberg: Ausstellung über das Gemüse des Jahres

Der Programmpunkt "Sortenbestimmung von Äpfeln und Birnen" mit den Podiologen Walter Janovsky und Michél Simon-Najasek findet am Donnerstag und Samstag statt, jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.

Ein besonderes Highlight der Thementage ist nach Angaben der Organisatoren die Ausstellung über das Gemüse des Jahres 2023/24: die Rote Bete. "Leider gehörte sie im Garten bisher nicht zu den Lieblingen. Viele kennen sie nur als saures Wintergemüse und haben schlechte Erinnerungen", heißt es in der Ankündigung.

Dabei übertreffe ihr Gehalt an Vitaminen und Nährstoffen "so ziemlich alles, was wir zu Hause in unserer Küche haben", schreiben sie. Die Ausstellung räume mit Vorurteilen auf und schenke der Winterrübe, die reich an Folsäure, Vitamin B und C, Eisen und Kalium ist, "gebührende Aufmerksamkeit".

Landesgartenschau in Bad Dürrenberg geht noch bis um 13. Oktober 2024

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg geht noch bis zum 13. Oktober 2024. Sie findet im denkmalgeschützten Kurpark in Bad Dürrenberg (Saalekreis) statt. Der Kurpark wird von einer 636 Metern Gradieranlage umrahmt, der längsten Gradieranlage ihrer Art in Deutschland.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 19 Euro, junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren zahlen 10 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre ist der Eintritt kostenlos.