Magdeburg - Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne appellierte am Dienstagnachmittag (21. September) einmal mehr an die Bevölkerung, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Ministerin nahm zudem Stellung dazu, ob sich Kinder, die in der Schule bereits getestet wurden, noch weiteren Tests unterziehen müssen.