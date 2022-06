150 Millionen Euro für Autobahnen in Sachsen-Anhalt

Auch an der Baustelle der A14 bei Lüderitz im Landkreis Stendal soll es in diesem Jahr weitergehen.

Magdeburg - Mehr als 150 Millionen Euro investiert der Bund in diesem Jahr in die Autobahnen in Sachsen-Anhalt. Davon fließen allein 78 Millionen Euro in neun Großprojekte zur Erhaltung, wie die Niederlassung Ost der Autobahn GmbH gestern mitteilte.