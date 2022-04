2021 war Rekordjahr für Archäologen in Sachsen-Anhalt

Mit 750 archäologischen Untersuchungen im Jahr 2021 ist in Sachsen-Anhalt ein neuer Rekord aufgestellt worden. Die Volksstimme stellt die spektakulärsten Ausgrabungen vor.

Merle Scheunchen, stellvertretende Grabungsleiterin am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, dokumentiert die Ausrichtung einer Abfallgrube.

Halle - Susanne Friedrich, Abteilungsleiterin Bodendenkmalpflege am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle nennt das, was ihre 60 Ausgräber zwischen Insel und Döbbelin im Landkreis Stendal aus der Erde geholt haben, eine „kleine Sensation“. Bei Voruntersuchungen zur A 14-Verlängerung stießen sie auf mehrere Gräber, Zeugnisse der sogenannten Kugelamphorenkultur, die sich vor rund 5000 Jahren vom Gebiet des heutigen Polen ausbreitete. Eine der Bestattungsstellen befindet sich innerhalb eines Pfahlbaus, möglicherweise eines Totenhauses.