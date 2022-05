38-Jähriger soll sich auf Magdeburger Friedhof an Seniorinnen vergangen haben

Seit Dienstag muss sich ein 38-Jähriger am Landgericht unter anderem wegen Vergewaltigung verantworten. Er soll sich an zwei Seniorinnen auf dem Friedhof vergangen haben.

Magdeburg - In einem ungewöhnlichen Fall muss sich seit Dienstag (16. November) am Magdeburger Landgericht ein 38-jähriger Mann verantworten. Ihm werden Sexualstraftaten gegen zwei mehr als 70 Jahre alte Frauen auf dem Magdeburger Südfriedhof vorgeworfen. Beide waren gerade bei der Grabpflege ihrer Angehörigen, als sich der Iraker an ihnen vergangen haben soll.