76-jähriger Halberstädter gesteht im emotionalen Prozess, dass er seine Frau erdrosselt hat

In der gemeinsamen Wohnung soll ein 76-Jähriger seine Frau im Zustand der Schuldunfähigkeit getötet haben. Er gibt zum Prozess-Auftakt zu: „Ich habe das Beste umgebracht, was ich im Leben hatte.“

Magdeburg - Der 76-jährige Beschuldigte aus Halberstadt in diesem Sicherungsverfahren wegen Totschlags ist ein sichtlich gebrochener Mann. Justizbeamte haben ihn am Donnerstag (15.9.) im Rollstuhl an die Anklagebank des Magdeburger Landgerichts geschoben.