937 neue Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg (vs). 937 neue Corona-Infektionen meldet das Sozialministerium am 09. April in Sachsen-Anhalt. Es sind 19 Sterbefälle (Anhalt-Bitterfeld (1), Börde (1), Jerichower Land (1), Mansfeld-Südharz (1), Saalekreis (4), Salzlandkreis (3), Stendal (1), LK Wittenberg (3), Dessau-Roßlau (1), Halle (1), Magdeburg (2)) dazugekommen.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 33

Anhalt-Bitterfeld 19

Börde 56

Burgenlandkreis 168

Landkreis Harz 59

Jerichower Land 22

Mansfeld-Südharz 52

Saalekreis 143

Salzlandkreis 57

Stendal 72

Wittenberg 49

Dessau-Rosslau 33

Halle 125

Magdeburg 49

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 78.186. 68.968 Personen gelten als genesen, teilte das Sozialministerium mit.

Derzeit sind 128 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 65 dieser Patienten werden beatmet.