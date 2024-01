Sachsen-Anhalts Koalitionsfraktionen haben Zweifel am Zustandekommen eines Abwahlverfahrens gegen Ulrich Siegmund ausgeräumt. Und: Noch mehr Funktionsträger aus Sachsen-Anhalt waren beim Treffen Rechtsextremer in Potsdam anwesend.

Magdeburg - Nach der Teilnahme von AfD-Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund an einem Treffen radikaler Rechter in Potsdam haben sich CDU und SPD gestern zu Plänen für dessen Abwahl vom Vorsitz des Sozialausschusses bekannt. Eine kurzfristig angesetzte Anhörung Siegmunds vor dem Ältestenrat gestern Nachmittag im Landtag änderte daran nichts.

Vor allem Teile der CDU-Fraktion hatten zuvor auf die Anhörung gedrungen. „Wir bereiten den Abwahlantrag weiterhin vor“, sagte Fraktionschef Guido Heuer nach dem Termin. Ziel sei es, die Abstimmung im Februar durchzuführen. Bereits vor der Anhörung hatte Heuer Zweifel am Zustandekommen der Abwahl ausgeräumt: Man könne davon ausgehen, dass bei der Abstimmung alle anwesenden CDU-Abgeordneten der Abwahl zustimmen werden, sagte er.

Siegmund weist Kritik zurück

„Ich habe nur Ausreden und Ausflüchte gehört“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Rüdiger Erben, zum Auftritt Siegmunds vor dem Ältestenrat. Auch bei den Sozialdemokraten würden alle Abgeordneten die Abwahl unterstützen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Guido Kosmehl, erklärte, man werde in der Fraktion und der Koalition das weitere Verfahren besprechen. Entkräftet habe Siegmund aber nichts.

Bei dem Treffen im November soll die frühere Leitfigur der rechtsradikalen Identitären Bewegung, der Österreicher Martin Sellner, Pläne für die Umsiedlung von Millionen Menschen nach Afrika vorgestellt haben. Das berichtete das Netzwerk „Correctiv“. Siegmund soll dem Bericht zufolge in Potsdam unter anderem erklärt haben, man müsse in Sachsen-Anhalt dafür sorgen, dass es „für diese Klientel möglichst unattraktiv werde“ hier zu leben. Auf Anfrage erklärte der AfD-Politiker später, als Privatperson am Treffen teilgenommen zu haben. Über eine Kanzlei ließ er zudem mitteilen, Vorwürfe, er wolle Menschen deutscher Staatsangehörigkeit abschieben wollen, seien absurd.

In seiner Erklärung vor dem Ältestenrat wies Siegmund Kritik erneut zurück. Er sehe überhaupt keinen Anlass, seine Position als Ausschuss-Vorsitzender zu räumen, sagte er. Er wolle diesen weiter neutral leiten.

AfD-Fraktionsgeschäftsführer war ebenfalls in Potsdam

Siegmund bekräftigte zudem, die Einladung als Referent für das Treffen sei an ihn persönlich gegangen. „Es sind natürlich keine Fraktionsmittel geflossen“, ergänzte er. Und: Nur weil er in einem Raum sitze und einen Vortrag anhöre, hieße das nicht, dass er dem Gesagten zustimme. Er habe zudem keine Notwendigkeit gesehen, den Raum zu verlassen, nur weil auch Sellner anwesend war.

Einer Abwahl Siegmunds müssten zwei Drittel der Parlamentarier zustimmen (65 von 97).

Zum Treffen in Potsdam wurden gestern weitere Details bekannt. So bestätigte auch der Parlamentarische Geschäftsführer und Pressesprecher der AfD-Fraktion Patrick H. der Volksstimme seine Teilnahme. Diese sei rein privat gewesen, betonte auch er. „Ich habe weder in einer beruflichen noch parteilichen oder parlamentarischen Funktion an der genannten Veranstaltung teilgenommen“, ergänzte er. Zuerst hatte der MDR berichtet.

„Correctiv“ berichtete zudem über die Teilnahme eines Mitarbeiters des sachsen-anhaltischen AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt am Treffen. Der Mitarbeiter soll ein mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestrafter Rechtsextremer sein. AfD-Co-Bundeschef Tino Chrupalla sieht Klärungsbedarf: „Ich werde das Gespräch mit Jan Wenzel Schmidt suchen“, sagte er Journalisten. Der Mitarbeiter sei aber kein AfD-Mitglied.