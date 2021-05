240 neue Infektionsfälle meldet das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt für Mittwoch, den 19. Mai. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt nun bei 69,6.

Magdeburg (vs) - Das Sozialministerium meldet auf Grundlage der Daten des RKI am Mittwoch, den 19. Mai 2021, insgesamt 240 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. 19 neue Todesfälle sind im Land zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 69,6 und damit weiterhin unter der Hundertermarke. Vor einer Woche wurde sie mit 126 beziffert.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 6

Anhalt-Bitterfeld 8

Börde 10

Burgenlandkreis 26

Landkreis Harz 20

Jerichower Land 22

Mansfeld-Südharz 17

Saalekreis 21

Salzlandkreis 17

Stendal 13

Wittenberg 14

Dessau-Rosslau 8

Halle 26

Magdeburg 32

Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten

Die Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Grafik: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Situation in den Krankenhäusern



Derzeit sind 89 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt. 58 dieser Patienten müssen beatmet werden.

Es sind 19 neue Sterbefälle (LK Altmarkkreis Salzwedel (1), LK Burgenlandkreis (4), LK Harz (3), LK Mansfeld-Südharz (2), LK Stendal (2), LK Wittenberg (5), SK Dessau-Roßlau (1), SK Halle (1)) dazugekommen.