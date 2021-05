Aktuelle Corona-Lage Sachsen-Anhalt: Die Inzidenz steigt wieder

Magdeburg (vs). Das Sozialministerium meldet auf Daten des RKI am Montag, 10. Mai 2021, insgesamt 263 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Kein Todesfall ist zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 125,9. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 94.548 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 9

Anhalt-Bitterfeld 16

Börde 20

Burgenlandkreis 48

Landkreis Harz 29

Jerichower Land 0

Mansfeld-Südharz 32

Saalekreis 21

Salzlandkreis 8

Stendal 0

Wittenberg 16

Dessau-Rosslau 7

Halle 30

Magdeburg 27

Situation in den Krankenhäusern



Derzeit sind 128 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt. 82 dieser Patienten müssen beatmet werden.

Es sind keine neuen Sterbefälle dazugekommen.



Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten

Die Corona-Lage am Montag. Foto: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt

Die Impfquote im Überblick

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen in den Impfzentren in Sachsen-Anhalt liegt bei 517.530 (23,6%). Dazu kommen noch 190.646 (8,7%) Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft. Damit beträgt die Quote für die Erstimpfungen laut Robert Koch-Institut landesweit 32,3 Prozent und für Zweitimpfungen 9,2 Prozent.