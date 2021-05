Aktuelle Corona-Lage Sachsen-Anhalt: Inzidenz leicht gesunken auf 53,4

97 neue Infektionsfälle meldet das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt für Montag, den 24. Mai. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt nun bei 53,4.

Magdeburg (vs) - Das Sozialministerium meldet auf Grundlage der Daten des RKI am Montag, den 24. Mai 2021, insgesamt 97 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. 3 neue Todesfälle sind im Land zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 53,4 und nähert sich weiter der Fünfzigermarke. Das RKI wies jedoch darauf hin, dass aufgrund der Feiertage weniger getestet und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt würden.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 9

Anhalt-Bitterfeld 6

Börde 7

Burgenlandkreis 14

Landkreis Harz 18

Jerichower Land 0

Mansfeld-Südharz 10

Saalekreis 0

Salzlandkreis 11

Stendal 3

Wittenberg 5

Dessau-Rosslau 2

Halle 17

Magdeburg 4

Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten

Die Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Grafik: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration

Situation in den Krankenhäusern



Derzeit sind 74 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt. 40 dieser Patienten müssen beatmet werden.

Es sind 3 neue Sterbefälle (LK Wittenberg (3)) dazugekommen.

Die Quote der Erstimpfungen

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen in den Impfzentren liegt bei 580.225 (26,44%). Dazu kommen noch 257.906 (11,75%) Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft. Damit beträgt die Quote für die Erstimpfungen landesweit 38,2 Prozent und für Zweitimpfungen 13,4 Prozent.