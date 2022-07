Eine neue Statistik zeigt alarmierende Zahlen. Denn offenbar leben immer mehr Alte in Sachsen-Anhalt, als Kinder und Jugendliche. Auch in anderen Ost-Bundesländern sieht es nicht besser aus.

Während die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt mit die älteste in Deutschland ist, kommen in Bremen besonders viele junge Menschen vor, wie das Statistische Bundesamt zeigt.

Magdeburg/Wiesbaden (vs) - In Deutschland leben offenbar so wenig junge Menschen wie noch nie, das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamts. Zum Ende des Jahres 2021 waren gut 8,3 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Nur noch zehn Prozent der Bevölkerung können demnach als jung bezeichnet werden. Besonders schlimm sieht es aber in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aus.

Die Altersstruktur und damit auch der Anteil junger Menschen unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Als Stadtstaat hatte Bremen mit 11 Prozent den höchsten Anteil. Die wenigsten jungen Menschen lebten dagegen in Brandenburg mit 8 Prozent, gefolgt von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 8,3 Prozent.

Höchste Bevölkerungszahl in Deutschland

In der Deutschland ist der Anteil der jungen Menschen im Ganzen aber so klein wie nie zuvor seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950. Dabei hat die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik aber einen neuen Höchststand erreicht: Im Jahr 2021 lebten erstmals mehr als 83,2 Millionen Menschen in Deutschland.

Übrigens: Während Deutschland insgesamt unter dem EU-Durchschnitt liegt, können sich Irland mit 12,6 Prozent, sowie Dänemark und Zypern mit jeweils 12,3 Prozent über die meisten jungen Menschen freuen.