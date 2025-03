Magdeburg - Die Gewerkschaften rufen Tarifbeschäftigte Erzieherinnen am 7. März zum Streik auf. Betroffen sind die mehr als 250 kommunalen Kindertagesstätten in ganz Sachsen-Anhalt. Eltern sollten sich bei ihrer Kita erkundigen, ob die Einrichtung geschlossen oder dennoch geöffnet hat, rät Carsten Sievers von der Gewerkschaft GEW Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Allein in der Landeshauptstadt gibt es neun kommunale Kitas. „Wir bitten um Solidarität und Verständnis“, sagt Sievers.

In Magdeburg kommt es am Ratswaagehotel ab 10 Uhr zu einer Kundgebung.

Die Gewerkschaften forden ein Gehaltsplus von acht Prozent - mindestens aber 350 Euro. Außerdem stehen unter anderem höhere Zuschläge für Überstunden sowie drei zusätzliche freite Tage pro Jahr auf der Liste der Forderungen. Die Verhandlungen mit dem Bund und den kommunalen Arbeitgeberverbänden laufen seit Ende Januar. „Nun, kurz vor der dritten Verhandlungsrunde, ist es an der Zeit, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen“, sagt Gewerkschaftssekretär Sievers.