Angeklagter erscheint nicht zum Prozess in Magdeburg und ist auf der Flucht

Der Ex-Besitzer einer Shisha-Bar in Magdeburg sollte sich seit gestern wegen versuchten Mordes und Brandstiftung am Landgericht verantworten. Doch der Syrer erschien nicht zum Prozess.

Die Feuerwehr konnte in der Nacht zum 13. Juli vergangenen Jahres neun Menschen aus dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Sudenburg retten. Wegen der im Haus installierten Rauchmelder wurden die Mieter rechtzeitig wach.

Magdeburg - Schulterzucken bei Rechtsanwalt Tobias Ellrott. „Vor zwölf Tagen habe ich noch mit meinem Mandanten telefoniert. Jetzt sind alle drei Nummern, die ich von ihm habe, nicht mehr erreichbar“, sagt er dem Vorsitzenden Richter der 1. Strafkammer Dirk Sternberg. Der Prozess am Mittwoch sollte da schon seit einer Viertelstunde laufen. Doch es fehlt der Angeklagte. Oberstaatsanwalt Bernhard Tangemann wirft dem 38-Jährigen in der noch nicht verlesenen Anklage versuchten Mord, Brandstiftung und versuchten Betrug an einer Versicherung vor.