Beamte gehen in Barby am 20. August nach dem Angriff mit der Armbrust hinter einem Polizeiauto in Deckung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Jährlich werden in Sachsen-Anhalt mehr als tausend Polizisten im Dienst Opfer einer Straftat. Unter diesen Angriffen waren im vergangen Jahr auch 30 schwere Gewaltdelikte. Zu einem besonders drastischen Fall hat am Mittwoch (17. April) der Prozess am Magdeburger Landgericht begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dabei einem 42-jährigen Mann aus dem Salzlandkreis versuchten Totschlag an einer Polizistin vor. Er soll sie mit einer Armbrust ins Visier genommen haben, mit dem Ziel, sie zu töten.