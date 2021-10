Bernd Schlömer ist Digitalisierungs-Beauftragter der Landesregierung

Magdeburg (dpa/sa) - Staatssekretär Bernd Schlömer wurde am Dienstag berufen, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. «Die zurückliegenden zwei Jahre haben deutlich gezeigt, wie wichtig die weitere Digitalisierung für alle Lebensbereiche ist. Mein Ziel ist es, den Ausbau der dafür erforderlichen Infrastruktur in Sachsen-Anhalt zügig voranzutreiben und allen Menschen zugänglich zu machen», erklärte Schlömer.

Er ist seit wenigen Wochen Staatssekretär im FDP-geführten Ministerium für Infrastruktur und Digitalisierung und gilt als Digitalisierungsexperte. Zwischen 2010 und 2021 arbeitete er als Referent im Bundesverteidigungsministerium, zuletzt in der Abteilung Cyber- und Informationstechnik.