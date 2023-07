Landgericht Magdeburg Bewährung für 32-jährigen Sextäter aus dem Internet - Er gab sich als blonde „Kim“ aus

Ein Angeklagter aus Bernburg gab sich in Sozialen Medien als gleichaltriges Mädchen „Kim“ aus. So gelangte er an intime Fotos und gab Sex-Anweisungen. Das Landgericht verkündete am Dienstag das Urteil.