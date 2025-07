Sachsen-Anhalts neuer Bildungsminister Jan Riedel gibt seine erste Pressekonferenz. Unterrichtsausfall, gefrustete Lehrer, Handyverbot, Schulschließungen: Riedel sagt, was er anders machen will.

Sachsen-Anhalts neuer Schulminister Jan Riedel (CDU) stellt sein Programm vor. Zunächst will er die Stimmung in der Lehrerschaft wieder heben. Riedel lebt in Halle, ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts neuer Bildungsminister Jan Riedel (CDU) ist ein Mann ohne Scheu. Drei Tage im Amt, erste Pressekonferenz gestern in der Staatskanzlei, erstes Statement – da widerspricht er gleich mal seinem Chef.

Erste Pressekonferenz: Minister Riedel widerspricht Ministerpräsident Haseloff

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte gerade erklärt, dass das Bildungsministerium „eines der am schwierigsten zu handhabenden Ressorts“ sei. Riedel: „Nein, das Ministerium ist nicht schwierig – aber das Terrain ist schwierig.“ Lehrermangel, Unterrichtsausfall, sinkende Schülerzahlen. Haseloff grient das Kontra weg: „Wir haben ja dasselbe gemeint...“

Riedel, 43, ist Lehrer für Deutsch und Geschichte und leitete seit 2016 das renommierte Lyonel-Feininger-Gymnasium in Halle. Seine Vorgängerin Eva Feußner war auch Lehrerin – aber als Ministerin gescheitert. Nach etlichen umstrittenen Erlassen, maximalem Frust in der Lehrerschaft und schwindendem Vertrauen in der CDU entließ Haseloff seine Bildungsministerin am Sonntag (29. Juni 2025).

Jan Riedel stellt seine Schwerpunkte vor

Feußner ist weg, doch die Probleme bleiben. Die Methoden aber sollen sich ändern, verspricht der Neue. Riedel, auch ein Mann der Tat, hat sofort alle umstrittenen Erlasse gestoppt. Dadurch würde die Unterrichtsversorgung zwar marginal sinken, die Motivation in der Lehrerschaft aber wieder steigen – so sein Kalkül.

Was will er noch ändern? Vier Punkte hat Riedel parat. Als erstes will er durchs Land, um mit allen Schulleitungen nach Auswegen suchen. Dann will er eine Agenda bis 2036 entwerfen. Diese soll dann mit Verbänden diskutiert werden. Und – auch das war ein Ärgernis – bis Ende Juli sollen nahezu alle Mehrstunden an die Lehrer ausgezahlt sein.

Handyverbot und Schulschließungen: Reaktionen auf die Fragen der Journalisten

Es kommen noch einige Journalistenfragen. Unterrichtsversorgung? Realistisch bleiben, Ausfälle und Lehrermangel können nicht sofort behoben werden, sagt der Minister. Handyverbot? Riedel wirbt für intelligente, altersgemäße Lösungen.

„Soll ein Lehrer einem 16-Jährigen das Handy verbieten, wenn er selbst auf dem Smartphone den Stundenplan checkt?“ Schulschließungen? Sensibles Thema. Sein Credo: Möglichst viele Standorte ohne eine Garantie für alle.

Ein Reporter merkt noch an, Feußner habe viel gemacht, ihr Vorgänger, der ebenfalls aus Halle stammende Marco Tullner eher wenig. „Hat Tullner Ihnen Tipps gegeben?“ Riedel: „Herr Tullner hat mir viel Glück gewünscht. Aber Tipps, wie man geräuschlos das Amt überlebt? Nein.“