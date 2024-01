Forscher der Uni Magdeburg lassen Bakterien im Labor Bio-Plastik herstellen. Die Hoffnung: Erdölbasierte Kunststoffe könnten so nach und nach überflüssig werden.

Forschung an Uni Magdeburg

Stefanie Duvigneau (rechts) und Mitarbeiterin Anna-Sophie Neumann bei der Arbeit am Bio-Reaktor.

Magdeburg - In einem Labor im dritten Stock des Gebäudes 28 der Universität Magdeburg blubbert eine dunkle Brühe vor sich hin. In ihm: Reste aus der Apfelsaftproduktion – sogenannter Trub und Trester. Außerdem Wasser und Millionen Bakterien der Art „Cupriavidus necator“, ein in Deutschland heimisches Bodenbakterium.