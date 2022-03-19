Для біженців: Важливі адреси та корисна інформація для українців Саксонії-Ангальт

У цій статті біженці з України можуть прочитати, які адреси та телефони їм слід знати. Volksstimme зібрав для вас найважливіші і найкориснішу інформацію в Саксонії-Ангальт.

Зараз до Саксонії-Ангальт прибуває багато українських біженців. Фото::

Магдебург/Халле – Зараз багато тисяч людей тікають від війни в Україні. Чимало з них також прибувають до Саксонії-Ангальт. Великі міста , зокрема, Магдебург і Халле добре підготовлені до прийому біженців. Щоб трохи полегшити ваш приїзд, ми зібрали для вас найважливіші адреси, номери телефонів та графіки роботи. В цій статті ви знайдете багато інформації про державні установи, здоров’я, освіту та дозвілля.

In diesem Artikel finden Sie deshalb viele Informationen rund um Behörden, Gesundheit, Bildung und Freizeit (deutsche Version).

Державні установи

Ви прибули в Саксонію-Ангальт. Що тепер робити?

Наразі біженці з України можуть перебувати в Німеччині без візи протягом трьох місяців. Тим не менш, кожен має зареєструватися в міграційній службі міста. Додаткову важливу інформацію Міністерство внутрішніх справ зібрало на своєму сайті. Інформація також доступна і українською мовою.

Чи повинен я подавати заяву про надання притулку?

Ні, українцям не потрібно просити притулку.

Які ще можливості у мене є?

Для довгострокового права на проживання в Німеччині є такі можливості:

Ви подаєте заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до §24 Закону про проживання.

Ви подаєте заяву на отримання дозволу на проживання з іншою метою, наприклад, для навчання чи роботи.

Ви подаєте заяву про надання притулку. Наразі це не потрібно.

У мене немає грошей. Що я можу зробити?

Ви можете отримати фінансову підтримку тут: : https://mi.sachsen-anhalt.de/service/informationen-fuer-kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine-in-sachsen-anhalt/#c310696

Чи можу я працювати?

Так, місцева імміграційна служба (Ausländerbehörde) може видати вам дозвіл на роботу.

У мене є інші запитання, до кого мені звернутися?

Якщо у вас виникли загальні запитання щодо вашого перебування у федеральній землі, ви також можете зателефонувати на гарячу лінію допомоги. Багато інформації ви можете знайти в PDF-файлах в цій статті українською, російською, німецькою та англійською мовами.

Загальна довідкова гаряча лінія « Україна-допомога» ("Anlaufstelle Ukraine" )

Номер телефону: 0049 (0) 345-21389399

Сайт: www.integrated-in-sachsen-anhalt.de

Хто допоможе мені з перекладом?

Ви можете знайти перекладачів тут:

SiSA - мовне посередництво в Саксонії-Ангальт (SiSA - Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt)

Гаряча лінія для допомоги з перекладом

Номер телефону: 0049 (0) 345-21389399

Я привіз свого улюбленця з України. Що мені потрібно робити?

Домашні тварини повинні бути зареєстровані. Їх також повинен оглянути ветеринар. Потім деяких тварин поміщають на карантин. Будь-ласка, для початку зв’яжіться з місцевим управлінням землі Сакоснії-Ангальт (Landesverwaltungsamt) в Халле.



Landesverwaltungsamt

Referat 203

Dessauer Straße 70

06118 Halle (Saale)

Номер телефону: 0049 (0) 345–514 2643

E-Mail: Heimtiereinfuhr.UA@lvwa.sachsen-anhalt.de

Сайт:: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/unterseite-start/ukraine-krieg/



За наданим посиланням можна знайти формуляр для домашніх тварин.

Здоров’я

Я захворів і потребую термінової медичної допомоги. Що мені робити?

Зателефонуйте за одним із цих безкоштовних номерів. Зазвичай вони можуть допомогти вам німецькою чи англійською мовами.

Служба швидкої допомоги для невідкладних ситуацій: 112 (номер телефону для всієї Німеччини)

Лікар за викликом: 116117 (номер телефону по всій Німеччині/тільки німецькою мовою)

Ви можете зв'язатися з аптечними службами екстреної допомоги по всій країні за наступним номером телефону: 0800/0022833 (безкоштовно) або онлайн: www.aponet.de

Що я маю враховувати через короновірусну інфекцію?

Зараз у Німеччині захворюваність дуже висока. Тим не менш, з 20 березня 2022 року багато обмеженнь більше не застосовуватимуться в деяких федеральних землях. У Саксонії-Ангальт ви все ще повинні носити маску в магазинах, автобусах і потягах (станом на 19 березня 2022 року). Правило «3G» застосовується в ресторанах та інших закладах, таких як дискотеки. Це означає, що ви повинні бути або вакцинованим проти короновірусу, або мати підтвердження про перенесену хворобу або матит негативний результат тесту (дійсний 24 години).



Коронавірус: Інформація для українських біженців : Corona_Information Ukrainisch

Чи діє моя медична страховка з України також у Німеччині?

Ні, сертифікати медичного страхування з України не діють. Якщо виникла потреба звернутись до лікаря, ви повинні спочатку звернутися в орган соціального захисту населення (Sozialamt), де вам видадуть довідку про дозвіл на лікування (Behandlungsschein). Але в екстрених випадках вам буде надана мінімально необхідна медична допомога.

Освіта

Чи потрібно віддавати дитину до школи в Німеччині?

Так, тому що для всіх дітей від шести років в Німеччині є обов’язковим відвідування школи. Це стосується і біженців. Виняток: українці, які перебувають у Німеччині транзитом, та діти та молодь без документів.



У Саксонії-Ангальт є велика кількість шкільних закладів. Ви можете отримати всю необхідну інформацію в Управлінні освіти Саксонії-Ангальт (Landesschulamt) в Халле.



Adresse:

Ernst-Kamieth-Straße 2

06112 Halle

Номер телефону: 0049 (0) 345-5140

Сайт: https://www.magdeburg.de/jugendamt

Столиця землі Саксонії-Ангальт, Магдебург, розташована безпосередньо на Ельбі. Фото: dpa

Магдебург

Я не маю житла. Де я можу зупинитися протягом перших кількох днів?

Місто Магдебург облаштувало притулок для біженців з України у виставкових залах Ельбауенпарку (Messehallen am Elbauenpark). Вони розташовані на вулиці Tessenowstraße на сході міста. Ви можете залишитися там на перші дві ночі. Співробітники допоможуть знайти нове житло.

Де я можу знайти інформацію в Магдебурзі?

Місто Магдебург — столиця федеральної землі Саксонія-Ангальт у Німеччині. Тут, в Бюро сімейної інформації (Familieninformationsbüro - FIB), ви отримаєте відповіді на всі запитання щодо вашого перебування в Магдебурзі.



Бюро сімейної інформації знаходиться в Департаменті соціальних питань, молоді та здоров'я:



Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit

На розі Ulrichplatz і Krügerbrücke 2

39104 Magdeburg

Номер телефону: 0049 (0)391 59802700 oder 0049 (0)391 59802701

Сайт:: www.magdeburg.de/FIB



Графік роботи:

Пн, Вт, Чт з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00

Як мені налагодити контакти з місцевими жителями?

Дуже легко! Магдебурзьке волонтерське агентство (Freiwilligenagentur Magdeburg ) постійно пропонує спільні заходи, а також налагоджує контакти з установами. Ви можете знайти їх за вказаною адресою:



Einsteinstraße 9

39104 Magdeburg

Номер телефону: 0049 (0) 391-5495840

Сайт: https://www.freiwilligenagentur-magdeburg.de/

Державні установи

В мене проблеми з паспортом. Куди я можу звернутися?

У випадку, якщо у вас виникли проблеми з паспортом або він був втрачений під час втечі, імміграційне бюро (Ausländerbehörde) допоможе вам і надасть так звані замінні паспортні документи, за допомогою яких ви зможете вирішувати офіційні справи в Німеччині та отримати вільний доступ до багатьох установ. Імміграційне бюро (Ausländerbehörde) також допоможе вам, якщо вам знадобиться дозвіл на проживання (притулок). Тут ви знайдете контактні дані імміграційних органів:

Breiter Weg 222

39104 Magdeburg

Номер телефону: 0049 (0) 391-5404389

Сайт: https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/System/Ausl%C3%A4nderbeh%C3%B6rde/

Здоров’я

Я хворий і мені потрібна довідку на візит до лікаря (Behandlungsschein). Де я можу її взяти?

Якщо у вас немає медичного страхування, яке діє в Німеччині, вам допоможе служба соціального захисту міста Магдебург. Там ви отримаєте довідку на візит до лікаря (Behandlungsschein), яку необхідно пред’явити. Таким чином ви отримаєте безкоштовне лікування. Асоціація лікарів обов’язкового медичного страхування (Kassenärztliche Vereinigung) покриє витрати.

Sozial- und Wohnungsamt

Wilhelm-Höpfner-Ring 4

39116 Magdeburg

Номер телефону: 0049 (0)391-5403670 oder 0049 (0)391-5403671

Сайт: https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Leben-in-Magdeburg/Soziales/ (тільки німецькою)

У мене немає ні довідки на візит до лікаря (Behandlungsschein) від служби соціального захисту, ні німецького медичного страхування, але я хворий. До кого я можу звернутися?

Правозахисна ініціатива MediNetz у Магдебурзі може вислухати ваші проблеми зі здоров’ям безкоштовно, та за бажанням анонімно. Звідти пацієнтів направляють до відповідного спеціаліста. За бажанням співробітники MediNetz також можуть супроводжувати вас на прийом до лікаря.



einewelt haus Magdeburg

Schellingstraße 3-4

39104 Magdeburg

Номер телефону: 0049 (0)176-66530854

Сайт: http://medinetz-magdeburg.de/deutsche/



Графік роботи:

Вівторок з 15:00 до 17:00

Я хворий, але всі лікарські кабінети вже зачинені. Що мені тепер робити?

У цьому випадку вам допоможе черговий медичний пункт в Університетській лікарні Магдебурга - MedicoCenter. Цей медичний пункт надає підтримку в неробочий час, і туди можна прийтит без попереднього запису по телефону.

Bereitschaftspraxis/MedicoCenter

Universitätsklinikum Magdeburg, Haus 60 a

Leipziger Straße 44

39120 Magdeburg



Графік роботи:

Понеділок, вівторок, четвер: з 19:00 до 22:00

Середа, п'ятниця: з 14:00 до 22:00

Субота, неділя, державні свята: з 8:00 до 22:00

Я б хотів лікаря в Магдебурзі, який володіє українською чи російською мовами?

Україномовні лікарі:

Надія Пилипчук (українська/російська)

Спеціаліст загальної медицини / сімейний лікар

Agnetenstr. 24

39106 Magdeburg

Номер телефону: 0049 (0) 391-5611700



Робочий час:

Пн: 08:00 - 11:30 та 15:00 - 18:00

Вт: 08:00 - 11:30

Ср: 08:00 - 11:30

Четвер: 08:00 - 11:30 та 15:00 - 18:00

Пт: 08:00 - 11:30

Олена Одінг (українська/російська)

Спеціаліст внутрішніх хвороб/сімейний лікар

Kroatenweg 72

39116 Magdeburg

Номер телефону: 0049 (0) 391-6099370



Робочий час:

Пн: 7:30 - 14:00

Вт: 08:00 - 09:00

Четвер: 07:30 - 12:00 та 15:00 - 17:00

Пт: 08:00 - 12:00

Більше російськомовних лікарів можна знайти тут. (Сторінка лише німецькою мовою).

Відомий у всій Німеччині «будинок Хундертвассера» (Hundertwasserhaus) у Магдебурзі.. Фото: dpa

Освіта

Мої діти ще маленькі. Чи можу я віддати їх у німецький дитячий садок?

Так, у багатьох випадках це можливо. Управління молоді (Jugendamt) в Магдебурзі відповідає за подання заявки на місце в дитячому садку. Там ви також дізнаєтеся, які з численних дитячих садків чи приватних нянь вам можуть підійти.



Jugendamt

Kita-Beratung

Frau C. Reichenauer

W.-Höpfner-Ring 1

39116 Magdeburg

Номер телефону: 0049 (0)391-5403131

Сайт: https://www.magdeburg.de/jugendamt

E-Mail: kitaberatung@jga.magdeburg.de

Я навчаюся в українському університеті і тепер хотів би навчатися в Магдебурзі. Куди мені звернутись?

У цьому випадку зверніться будь-ласка до Університету Отто фон Геріке (OVGU) у Магдебурзі.

Студенти, які навчаються в українських університетах-партнерах, можуть вступити на освітню програму в Магдебурзькому університеті.

Університети-партнери::

НТУ Київський політехнічний інститут

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА)

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Національний аерокосмічний університет Харківський авіаційний інститут

Одеський національний політехнічний університет

Одеський національний економічний університет

У цьому випадку звертайтеся до університету за адресою електронної пошти: partner.ukraine@ovgu.de

Студенти, які навчаються в інших українських вишах, можуть вступити до Магдебурзького університету через кафедру академічних питань (Dezernat Studienangelegenheiten).

У цьому випадку звертайтеся до університету за електронною адресою students.ukraine@ovgu.de

Крім того, Університет Отто фон Геріке пропонує багато інформації для українських студентів в Інтернеті.

Інститут Магдебург-Стендаль (Hochschule Magdeburg-Stendal) також пропонує українським біженцям можливість навчатися без будь-яких ускладнень.

У цьому випадку майбутнім студентам слід звернутися за електронною адресою: international@h2.de. Інформація про запропоновані курси доступна англійською мовою безпосередньо на сайті інституту.

Дозвілля

Чи можу я безкоштовно користуватись транспортом (автобус, трамвай, поїзд та пором) в Магдебурзі?

Так! Громадський транспорт у Магдебурзі для українських біженців безкоштовний. Обов’язковою умовою для цього є українське посвідчення особи (закордонний паспорт або внутрішній паспорт громадянина України) або безкоштовний спеціальний квиток від Deutsche Bahn (квиток «Help Ukraine-Ticket»). Дітей можна взяти з собою безкоштовно, навіть без документів, у супроводі дорослих.

Ми любимо ходити в зоопарк. Чи можемо ми відвідати його безкоштовно?

Так, це можливо. Українці-біженці, місцеві помічники та волонтери, які надають притулок біженцям, можуть безкоштовно відвідувати зоопарк. Тут також потрібне українське посвідчення особи чи паспорт як доказ.



Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Zooallee 1

39124 Magdeburg

Графік роботи: 9.00 bis 18.00 Uhr



Номер телефону: 0049 (0) 391-280900

Сайт: https://www.zoo-magdeburg.de/



Як проїхати трамваєм:

Трамвай № 10 у напрямку Barleber See / Rothensee / Neue Neustadt зупиниться за 200 метрів від входу в зоопарк (зупинка «Zoo»). Найближча залізнична станція – «Eichenweiler», звідти можна дійти пішки або сісти на трамвай № 10 у напрямку Sudenburg.

Магдебурзький міський парк з дитячим майданчиком і озером.. Фото: Аня Гусе

Де в Магдебурзі є парк, який я можу відвідати безкоштовно?

Ми рекомендуємо Stadtpark Rotehorn. Є чудовий дитячий майданчик з пригодницьким кораблем і парк з невеликим озером і багато місця для відпочинку та прогулянок. Крім того, поруч знаходиться річка Ельба, де можна прогулятися та відпочити.



Heinrich-Heine-Platz

39114 Magdeburg

Халле (Заале)

Державні установи

Я приїхав в Халле. Де мені зареєструватись?

Місто відкрило центральний пункт реєстрації у «Kulturtreff» у районі Халле-Нойштадт, Halle-Neustadt Am Stadion 6. Там можна зареєструватися в міграційній службі (Ausländerbehörde) та подати заявку на соціальні виплати. Реєстраційний пункт працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00. При собі необхідно мати особисті документи (посвідчення особи), а в ідеалі – біометричну фотографію.

У «Kulturtreff», Am Stadion 6 у Халле-Нойштадті, місто Халле в найкоротші терміни створило центральний пункт реєстрації для українських біженців. Фото dpa

Де я можу знайти житло в Халле?

AWO SPI координує у співпраці з містом Халле (Заале) пропозиції приватного розміщення для українських біженців. Якщо ви шукаєте житло для людей з України, ви знайдете там відповідний контакт. Адреса електронної пошти: ukraine@awo-spi.de або за телефоном або WhatsApp: 0049 (0)176 14499701

До кого я можу звернутися, якщо у мене виникнуть додаткові запитання?

У місті Халле створено гарячу лінію для українських біженців з питань оформлення, проживання та інших питань. Телефонувати можна з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 за номером: 0049 (0)345 221 2580.

Пан Неллес (Herr Nelles) з міста Халле готовий відповісти на будь-які запитання щодо реєстрації та перебування. Його номер телефону: 0049 (0)345 221 5304.

Пан Тайсс (Herr Theiß) з міста Халле надає інформацію з питань проживання та соціальних виплат. Його номер телефону: 0049 (0)345 221 5565.

На запитання щодо інтеграції та пропозицій підтримки надасть консультацію

Петра Шнойцер (Petra Schneutzer), комісар з питань міграції та інтеграції міста Халле (Заале). ЇЇ номер телефону: 0049 (0)345 221 4023. Або напишіть на електронну адресу: welcome@halle.de

Багато інформації для мігрантів зібрано на сайті integration.halle.de.

На Інтернет-платформі https://www.engagiert-halle.de/ волонтерська агенція постійно оновлює інформацію про різноманітні пропозиції підтримки в Халле.

Місто Халле (Заале) зібрало всю інформацію для українських біженців у інформаційну пам'ятку. Там зазначено, до кого можуть звертатися біженці з України, коли прибувають до Халле, чи мають вони подавати заяву про надання притулку та чи дозволено їм працювати. Інформація для громадян України в Галле (Заале) (PDF )

Здоров’я

Я вагітна. Де я можу знайти допомогу?

Університетська лікарня пропонує вагітним жінкам медичну підтримку. Майбутні матері можуть з’явитися з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 14:00 у пологовий залі університетської лікарні Халле (Ernst-Grube Straße 40, 06120 Halle). За наявності принесіть:

паспорт

довідка про реєстрацію біженця

декретна картка або документи, пов'язані з вагітністю

підтвердження медичного страхування через Управління соціального забезпечення Халле (Заале)

Чи є в Халле лікарі, які говорять українською чи російською мовами?

Nansalmaa Baasai (рос.)

Лікар загальної практики

Unstrutstraße 1

06122 Halle

Номер телефону:

0049 (0) 3458045248



Графік роботи:

Вівторок:

7:30- 12:00

14:00- 18:00

Frank Langguth (рус.)

Лікар загальної практики

An der Petruskirche 16d

06120 Halle

Номер телефону: 0049 (0) 345 5220296



Графік роботи:

Пн.-Пт.: 07:00-13:00

Пн.: 14:00-18:00

У Халле є й інші лікарі, які говорять російською. Ви можете знайти їх тут. (тільки німецькою мовою).

Я захворів, а зараз вихідні. До кого я можу звернутись?

Кожен, хто захворів у вихідні, святкові дні чи після роботи, може швидко отримати медичну допомогу в Халле. Служба швидкої медичної допомоги працює цілодобово за номером екстреної допомоги 116117.

Перелік чергових медичних служб у Халле можна знайти тут:

Чергові лікарі доступні цілодобово за номерами телефону 116117 або 0049 (0)345/681000.

Якщо захворів дорослий – звертайтесь у лікарню Св. Єлизавети (Krankenhaus St. Elisabeth) за номером 0049 (0)345 213 4640 у суботу, неділю та державні свята. Якщо у вас хвора дитина, ви можете зателефонувати в травмпункт за номером 0049 (0)345 213 4310.

До відділення невідкладної допомоги в лікарні Халле-Дьолау (Krankenhaus Halle-Dölau) можна звернутися за номером 0345 559 1684.

Номер телефону невідкладної допомоги в університетській клініці (Die Notaufnahme in der Uniklinik) за адресою Ernst-Grube-Straße 40 - 0049 (0)345 557 5860.

Освіта

Я вступив до університету в Україні і хотів би продовжити навчання. До кого я можу звернутися?

Команда Міжнародного офісу Університету Мартіна Лютера (International Office Martin-Luther-Universität) допомагає студентам та докторантам з України та Російської Федерації, які тут перебувають. Відповідну для них інформацію вони знайдуть на спеціальній сторінці Міжнародного офісу.

Команда Міжнародного офісу Університету Мартіна Лютера готова допомогти біженцям Фото dpa

Команда Міжнародного офісу (International Office) пропонує свою підтримку студентам, докторантам та науковцям, які постраждали від війни в Україні. Контактні особи:

Для студентів: Gritt Eisenkopf, тел. 0049 (0)345 55 21535, години роботи онлайн можна забронювати на https://padlet.com/incoming1/gin9ifgx18wj4wja

Для докторантів: Markus Niedobitek, телефон: 0049 (0)345 55 21745, Mail: phd.network@international.uni-halle.de

Для науковців: Esther Smykalla, тел.: 0049 (0)345 55 21538 Mail: esther.smykalla@international.uni-halle.de

Дозвілля

Я люблю ходити в зоопарк. Чи можу я безкоштовно відвідати зоопарк (Zoologischer Garten) Халле?

Так, відвідувачі з українським паспортом наразі мають безкоштовний вхід до зоопарку.

Reilstraße 57 06114 Halle

Номер телефону: (0345) 5203-300

Графік роботи (пн-нд): з 9:00 до 16:00

https://zoo-halle.de

Як дістатися. Щоб дістатися до зоопарку, відвідувачі можуть сісти на трамваї №3 і 12 (нічна лінія 95) у напрямку Halle-Trotha (зупинка «Zoo») або поїздом (S-Bahn) - лінія S3. Трамвайна зупинка розташована безпосередньо біля головного входу в зоопарк, а від залізничної станції - лише 5 хвилин ходьби до зоопарку.

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися автобусами та потягами в Халле.

Відвідувачі дивляться на пінгвінів у зоопарку (Bergzoo) у Халле. Біженці з українським паспортом мають вільний вхід Фото Foto: dpa

Де в Халле є гарний парк?

Міський парк в Халле (Der Stadtpark) розташований на півночі центру міста, між вулицями Straße Opfer des Faschismus, Magdeburger Straße і Stadtgottesacker. Він займає площу понад 4,5 га. Є дитячий майданчик, футбольне поле та скейт-парк. Вхід вільний.

Як дістатися: відвідувачі можуть сісти на трамвай або автобус до зупинки Magdeburger Straße.

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися автобусами та потягами в Халле.