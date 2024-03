Zentrale Bußgeldstelle Blitzerfotos: Was Auswerter zu sehen bekommen und welche Ausreden sie am häufigsten hören

Mehr als 360.000 Raser-Bilder werden jährlich in der Zentralen Bußgeldstelle der Polizei in Magdeburg ausgewertet. Doch nicht jedes Foto taugt für ein Verfahren. Über die Hintergründe, warum das so ist.