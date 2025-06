Termin am 4. September Bundesgericht verhandelt Extrastunde für Sachsen-Anhalts Lehrer

In einer Revisionsverhandlung befassen sich am 4. September die Leipziger Bundesverwaltungsrichter mit der sogenannten Vorgriffsstunde in Sachsen-Anhalt. In Bayern hatten Richter zuletzt in einer ähnlichen Sache zugunsten von Lehrern entschieden.