Bürgerdialog in Magdeburg: Der Kanzler im geschützten Raum

150 Gäste, 90 Minuten – beim Bürgerdialog in Magdeburg stellt sich der Kanzler am Donnerstag den Fragen der Menschen. Neue Erkenntnisse gibt es kaum. Trotz höflichen Beifalls der Bürger für den Kanzler bleibt vom Abend der Eindruck einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft.

Olaf Scholz beim Bürgerdialog in Magdeburg: Viele Gäste beschäftigten Sorgen vor Inflation und einer Eskalation des Ukraine-Krieges. Der Kanzler kündigte ein drittes Entlastungspaket an, blieb mit Blick auf konkrete Schritte aber meist vage.

Magdeburg - Der Ort des Bürgerdialogs mit Olaf Scholz in Magdeburg wird am Donnerstagabend unfreiwillig zum Sinnbild für die Stimmung im Land. Drinnen, hinter dicken Mauern der einstigen preußischen Feste, hat das Bundespresseamt 150 Bürger zum Gespräch mit Olaf Scholz eingeladen. Jeder von ihnen hat sich beworben. Die Uni Magdeburg hat die Plätze im Losverfahren verteilt. Unter einem weißen Sonnenschirm sitzen die Bürger in frisch gebügelter Sonntagskleidung im Innenhof.