uch9qe7M78guF7dRfd6iK5fcH66

Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Sven Schulze hat einen Vorstoß des neuen US-Vizepräsidenten James David (J. D.) Vance zurückgewiesen, die politische Mitte in Europa möge mit rechtspopulistischen Parteien wie der AfD zusammenarbeiten.

Wir brauchen keine Empfehlungen weder aus den USA, noch aus Russland oder China. Sven Schulze CDU-Landeschef von Sachsen-Anhalt

„Wir brauchen keine Empfehlungen weder aus den USA, noch aus Russland oder China“, sagte Schulze am Freitag der Volksstimme. „Es ist unsere Aufgabe und die der Wähler über die künftige Regierung zu entscheiden“, betonte der CDU-Landeschef.

Ich denke, dass der Wille der Wähler leider von vielen unserer europäischen Freunde ignoriert wurde.“ J. D. Vance im Wall Street Journal vor der Münchener Sicherheitskonferenz

„Ich denke, dass der Wille der Wähler leider von vielen unserer europäischen Freunde ignoriert wurde“, hatte Vance der US-Zeitung „Wall Street Journal“ zuvor im Vorfeld der Münchener Sicherheitskonferenz erklärt. Vance kündigte an, deutsche Politiker aufzufordern, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, inklusive der AfD.

Wir nehmen jede Meinung ernst, aber mit wem man koaliert, das entscheiden am Ende schon die Deutschen selbst, Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern

Es schränke aus seiner Sicht den Willen der Bevölkerung ein, wenn man eine Partei aus der Regierungsarbeit heraushalten würde, die sich gegen illegale Migration und für Grenzkontrollen einsetze.

Absage auch von CSU-Chef Markus Söder

Auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Landeschef Markus Söder wies die Empfehlung zurück: „Wir nehmen jede Meinung ernst, aber mit wem man koaliert, das entscheiden am Ende schon die Deutschen selbst“, sagte Söder.

Schulze: Auch deutsche Politiker sollten sich mit Ratschlägen im Ausland zurückhalten

Schulze ergänzte: Die Union habe in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie in der Lage sei, den Ton der Wähler zu treffen und deren Willen verstanden habe. „Das heißt aber auch, dass es dafür nicht den Blick zur AfD braucht.“ Und zum Vorstoß von Vance: Auch deutsche Politiker sollten sich in Wahlkämpfen anderer Länder zurückhalten. „Das war zuletzt nicht immer der Fall“, sagte Schulze etwa mit Blick auf den US-Wahlkampf.

CDU und CSU haben eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. Vorvergangene Woche hatte allerdings ein Entschließungsantrag der Union zur Migration im Bundestag auch dank Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen.