Nach Wahlausgang in Thüringen CDU Sachsen-Anhalt schließt Bündnisse mit der Linken weiter kategorisch aus

Nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen stehen der CDU vor allem in Erfurt schwierige Koalitionsgespräche bevor. Sind pragmatische Linke möglicherweise ein besserer Partner als das Bündnis Sahra Wagenknecht? Die CDU in Sachsen-Anhalt hat eine klare Position.