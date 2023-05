Patienten, die ohne ärztliche Ersteinschätzung einfach in die Notaufnahme gehen, sollen künftig 20 Euro Gebühr zahlen. So will es die Union im Bundestag. Aus Sachsen-Anhalt hagelt es Widerspruch.

20 Euro Gebühr für Patienten in Notaufnahmen in Sachsen-Anhalt? Das sagen Politiker

Magdeburg - Wer nicht per Rettungsdienst, nach Arztüberweisung oder telefonischer Ersteinschätzung in die Notaufnahme kommt, soll künftig 20 Euro Gebühr zahlen. So schlägt es die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einem aktuellen Antrag vor.