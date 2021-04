Corona: 564 neue Infektionsfälle in Sachsen-Anhalt gemeldet

7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt liegt am Dienstag bei 194. Magdeburg meldet die meisten Neuinfektionen.

Magdeburg (vs). 564 neue Corona-Fälle hat das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt am Dienstag gemeldet. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt bei 194.

Die meisten neuen Corona-Fälle hat Magdeburg (83) gemeldet, 82 neue Fälle wurden im Salzlandkreis registriert.

Derzeit sind laut Ministerium 151 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 74 dieser Patienten werden beatmet.