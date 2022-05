Corona-Impfungen in Apotheken: Warum nur wenige Einrichtungen in Sachsen-Anhalt die Spritze anbieten

Impfungen gegen das Coronavirus sind ab Dienstag auch in Apoheken in Sachsen-Anhalt möglich. Nur wenige Einrichtungen bieten die Immunisierung aber auch zum Start an.

Magdeburg - Ab Dienstag können Apotheken in Sachsen-Anhalt selbst Corona-Impfungen anbieten. Eine Volksstimme-Umfrage unter mehreren Apotheken am Montag zeigte allerdings: Nur die wenigsten Einrichtungen legen am Starttermin los: „Der Impfstoff ist erst bestellt, deshalb impfen wir erst ab nächster Woche“, sagte ein Sprecher der Hansa-Apotheke in Magdeburg. „Wir impfen erst am 18. Februar“, erklärte auch ein Sprecher der Apotheke im Kaufland-Center in Bernburg. Auch hier seien die Vakzine erst bestellt.