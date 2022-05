Zahl der Schüler mit Corona in Sachsen-Anhalt erreicht neuen Höchststand

Zwei Schülerinnen mit Schnelltests im Unterricht: Ab Montag sind Schnelltests nur noch in der Schule möglich.

Magdeburg/Halle (Saale) - Die Zahl der bekanntermaßen mit Corona infizierten Schüler in Sachsen-Anhalt hat mit 1636 am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Das teilte das Bildungsministerium auf Anfrage der Volksstimme mit. Am 4. November waren noch 786 betroffene Kinder und Jugendliche gemeldet worden. Mit 687 Schulen meldeten dabei sogar weniger Einrichtungen Daten als noch zuletzt (743).