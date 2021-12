Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt erneut und liegt bei 675,8

Magdeburg - Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 675,8, am Vortag hatte der Wert bei 683,1 gelegen. Binnen eines Tages registrierte das RKI landesweit 1535 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus, neun weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Deutschlandweit verzeichnete das RKI am Sonntag eine Corona-Inzidenz von 315,4 nach 321,8 am Vortag.

Der Landkreis mit der höchsten erfassten Corona-Inzidenz im Land war am Sonntag der Saalekreis mit einem Wert von 848,8. Die geringste Inzidenz wurde mit 462,0 für den Altmarkkreis Salzwedel verzeichnet.