Corona-Lage in Sachsen-Anhalt: Inzidenz sinkt weiter - 18 weitere Sterbefälle

1.292 neue Corona-Infektionsfälle meldet das Robert-Koch-Institut für Sachsen-Anhalt am Freitag, den 31. Dezember 2021. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 286,7 .

Magdeburg/DUR - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag, den 31. Dezember 2021, insgesamt 1.292 neue Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 286,7 angegeben. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie in Sachsen-Anhalt liegt bei 225.039 (Stand: 31.12.2021, 00:00 Uhr).

Durch das Robert-Koch-Institut wurden bislang 5 Omikron-Fälle in Sachsen-Anhalt bestätigt. Weitere Verdachtsfälle befinden sich derzeit in Klärung, darunter zwei neue Verdachtsfälle aus Magdeburg.

Wie das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung mitteilt, ist während der Feiertage und zum Jahreswechsel bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist.

Meldelandkreis Änderung zur Vormeldung 30.12.2021 00:00 Uhr Altmarkkreis Salzwedel 18 Anhalt-Bitterfeld 132 Börde 87 Burgenlandkreis 99 Landkreis Harz 125 Jerichower Land 43 Mansfeld-Südharz 53 Saalekreis 185 Salzlandkreis 86 Landkreis Stendal 65 Landkreis Wittenberg 121 Dessau-Roßlau 26 Halle (Saale) 167 Magdeburg 85

Entwicklung der Corona-Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten:

Eine Übersicht der Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt Foto: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt

Corona-Situation in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern und Impfquote

Derzeit sind 150 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 97 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 31.12.2021 um 10:05 Uhr).

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 6,42 (Quelle: RKI, Stand 30.12.2021).

Es sind 18 Sterbefälle (LK Börde (3); LK Mansfeld-Südharz (2); LK Salzlandkreis (1); LK Wittenberg (4) und SK Dessau-Roßlau (1); SK Halle (6); SK Magdeburg (1) dazugekommen.

Bis einschließlich 30.12.2021 haben 1.520.015 Personen (69,7%) die Erstimpfung erhalten. 1.481.907 Personen (68,0%) erhielten ihre Zweitimpfung. 726.560 Personen (33,3%) haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.