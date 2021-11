pandemie Corona-Lage: Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt erreicht 500er Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Sonntag in Sachsen-Anhalt den Wert von 500,0 erreicht. Am Samstag hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 468,9 gelegen, wie aus der Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.