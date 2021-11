pandemie-eindämmung Corona-Maßnahmen Sachsen-Anhalt: Was sich nun ändern soll

Die Corona-Lage ist bundesweit auf kritischem Niveau. Auch in Sachsen-Anhalt stiegen die Infektions-Zahlen in den vergangenen Wochen stark an. Bund und Länder kamen am Dienstag zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie-Bekämpfung zu beraten.