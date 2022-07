Corona Sachsen-Anhalt mit höchster Steigerung von Covid-Patienten in Krankenhäusern

Sprunghaft ist die Zahl der Patienten in Kliniken in Sachsen-Anhalt gestiegen, die positiv auf Corona getestet worden. Innerhalb einer Woche ist der Wert um die Hälfte geklettert - allerdings nur auf Normalstationen. Der Anteil von Covid-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in Sachsen-Anhalt ist dagegen weiter gering.