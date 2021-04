Corona-Pandemie Corona-Zahlen Sachsen-Anhalt: Neuinfektionen steigen stark an - Todesfälle mehr als doppelt so hoch gegenüber Vortag

Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist weiterhin hoch. Die Zahl der Neuinfektionen stieg im Vergleich zum Vortag stark an. Die Todesfälle sind mehr als doppelt so hoch als am Dienstag.