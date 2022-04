Das erwartet die Hochschulen in Sachsen-Anhalt zum Sommersemester

Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) äußert sich zum Sommersemester an den Hochschulen.

Magdeburg - „Die ab dem 3. April geltende Corona-Verordnung des Landes ermöglicht in vielen Lebensbereichen eine neue Normalität“, teilte der Minister am Freitag mit. Das gelte auch für die Hochschulen. „Ich gehe fest davon aus, dass das Sommersemester wieder weitestgehend in Präsenz stattfinden kann.“

Willingmann betonte: „Es ist beachtlich, wie sehr unsere Hochschulen in den vergangenen Semestern die Online-Lehre vorangebracht haben. Es wurde und wird weiterhin an allen Standorten sehr stark in digitale Lehrmittel und -methoden investiert. Das verdient große Anerkennung und legt die Basis für eine zukunftsfähige Hochschullehre. Auch nach Corona werden digitale Formate, je nach fachspezifischen Erfordernissen, eine wichtige Rolle spielen.“

Neue Herausforderungen ergeben sich laut Willingmann für die Hochschulen auch durch den Ukraine-Krieg. „Wir schaffen an den Hochschulen die Voraussetzungen dafür, dass ukrainische Studierende ihre Ausbildung hier fortsetzen und erfolgreich beenden können. Angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mitten in Europa gilt der Ukraine unsere volle Solidarität – auch in der Wissenschaft.“

Bis jetzt wurden insgesamt 22 geflüchtete Studierende und zwei Gastwissenschaftler an den Hochschulen des Landes neu aufgenommen.