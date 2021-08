Das steht im Koalitionsvertrag für Sachsen-Anhalt

Innere Sicherheit: Das Land will bis 2026 wenigstens 7000 Polizisten im Dienst haben. Zuletzt waren es rund 6300. Um den Beruf attraktiver zu machen, soll die Polizeizulage ab 2023 um 20 Prozent auf 127 Euro monatlich steigen. In anderen Ländern liegt sie gegenwärtig höher, so in Sachsen bei 150 Euro, in Thüringen bei 145 Euro.

Foto: dpa